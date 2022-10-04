Son dakika haberi: Yol kenarında yanan kuru otların ateşi seyir halindeki saman yüklü üç tırı küle çevirdi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Batman-Bismil karayolunda presli saman balyaları ile yüklü üç tır, yol kenarında sıçrayan kıvılcımlar sonucu küle döndü. Batman-Bismil karayolunda presli saman balyaları ile yüklü üç tır, yol kenarında sıçrayan kıvılcımlar sonucu küle döndü. Alınan bilgilere göre, Batman-Bismil karayolunda Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı İsalı köyünden presli saman balyalarını alan üç tır yola çıktı. Bismil istikametine seyir halinde ilerleyen saman yüklü tırlar, geçtikleri güzergahta yol kenarında yanan kuru otların rüzgarın etkisiyle samanlara sıçramasıyla tırlar alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman'dan ve Bismil ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu tonlarca saman küle döndü, tırlar kullanılamaz hale geldi. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır İtfaiye Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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