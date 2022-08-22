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Son dakika haberi: Yerde yatar halde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Yerde yatar halde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı

Son dakika 3. sayfa haberi: Malatya'da bir esnaf tarafından yerde yatar vaziyette bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da bir esnaf tarafından yerde yatar vaziyette bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı. Şahsın yüksekten düştüğü tahmin ediliyor.

Olay sabah 07.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uçar Sokak içerisinde dükkanı bulunan bir esnaf, işyerini açmaya geldiğinde kapı önünde yerde yatan 30 yaşındaki F.K'yı gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren F.K.'nın yüksekten düştüğü tahmin edilirken, şahsın neden yaralandığını araştırıyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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