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Son dakika haberi | Yeni Zelanda'da tekne alabora oldu: 5 ölü

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Son dakika haberi | Yeni Zelanda'da tekne alabora oldu: 5 ölü

Edinilen son dakika haberine göre Yeni Zelanda'da Güney Adaları'nın Kaikoura kasabası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı.

Yeni Zelanda'da Güney Adaları'nın Kaikoura kasabası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi kurtarıldı. Kazanın su yüzeyine çıkmak isteyen bir balinanın tekneye çarpmasıyla meydana geldiği düşünülüyor.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın doğu kıyısında yer alan Kaikoura kasabası açıklarındaki bir tekne alabora oldu. Bölgeye helikopterler, sahil güvenlik ve dalgıç ekibi sevk edildi. Alabora olan teknedeki 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de kurtarıldığı açıklandı. Kaikoura Belediye Başkanı Craig Mackle gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında suyun durgun olduğunu ve yetkililerin balinanın teknenin altına çarpmasıyla devrilmesine neden olduğu ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Mackle, "Bu, trajik bir olay" şeklinde konuştu. Polis de söz konusu kazanın "kahredici ve beklenmedik bir olay" olduğunu belirtti. - WELLINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeni Zelanda su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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