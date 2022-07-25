Son dakika haberi! Yavrularıyla birlikte zifte yapışan anne köpek itfaiye ekiplerince böyle kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde kanalizasyon içinde doğum yapan anne köpek, yavrularıyla birlikte zifte yapıştı.
Bursa'nın Kestel ilçesi Ümitalan mevkiinde kanalizasyon içinde doğum yapan anne köpek, yavrularıyla birlikte zifte yapıştı.
6 yavrusuyla birlikte kurtulamayan köpek, havlayarak sesini duyurmaya çalıştı. 2 gün sonra yoldan geçen bir vatandaş, köpeği fark ederek Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, 3 yavrusu ölmüş olan anne köpeği ve yaşam mücadelesi veren 3 yavru köpeği kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiler. 1 saat süren çalışma sonucu 3 yavrusuyla kurtarılan anne köpek, Kestel Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.
Anne köpek ve 3 yavrusu merkeze götürülerek tedavi altına alındılar. - BURSA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa