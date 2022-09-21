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Son dakika haberi! Yaşlıların kabusu olan hırsızı jandarma yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Yaşlıların kabusu olan hırsızı jandarma yakaladı

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisini kolluk kuvveti olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kendisini kolluk kuvveti olarak tanıtıp, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Perşembe beldesi Muharremşah köyünde meydana geldi. 71 yaşındaki M.K. 'yı jandarmayım diyerek 'Sahte Jandarma' kılığına girerek değerli eşyalarını ve parasını alan B.K.(23) olay yerinden hızlıca kaçtı. Durumdan şüphelenen yaşlı kadın bir süre sonra jandarmayı arayarak yardım istedi. Ekiplerin titiz çalışması sonucu 'Sahte jandarmayım' diyen B.K., Karabük'ün Eskipazar ilçesinde hırsızlık yaparken ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yapılan incelemelerde şüpheli şahsın 2022 yılının Nisan ayında Başpınar köyündeki M.K. (66) isimli bir vatandaşı da aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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