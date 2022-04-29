Son dakika haberi! Yaşı küçük 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla 12 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberi! Yaşı küçük 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla 12 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Yaşı küçük 2 çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla 12 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ta yaşı küçük iki çocuğa fuhuşa teşvik ve cinsel istismar suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta yaşı küçük iki çocuğa fuhuşa teşvik ve cinsel istismar suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaşı küçük iki çocuğa karşı fuhuşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismar suçu doğrultusunda çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda başlatılan soruşturmada 18 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si yaşı küçük çocuğa karşı işlenen fuhuşa teşvik, aracılık ve çocuğun cinsel istismarı suçu doğrultusunda nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, 3. Sayfa, Haberler

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