Son dakika haberi! Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi, nöbette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi, nöbette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı- Ordu Üniversitesi(ODÜ) Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece nöbetinde olan Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni arkadaşları tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yasemin Çelebi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa