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Son dakika haberi! Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Yasemin hemşire nöbette hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi, nöbette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan 42 yaşındaki hemşire Yasemin Çelebi, nöbette kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı- Ordu Üniversitesi(ODÜ) Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gece nöbetinde olan Yasemin Çelebi'nin cansız bedeni arkadaşları tarafından hastanenin tuvaletinde bulundu. 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Yasemin Çelebi'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Krizi Çelebi Ordu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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