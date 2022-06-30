Son dakika haberi: Yaralı halde bulunan güvercini telef olmaktan jandarma ekipleri kurtardı Son dakika haberi: Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan güvercin, tedavi altına alındı. Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan güvercin, tedavi altına alındı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi, ekipleri devriye sırasında yaralı halde buldukları koruma altına alarak Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağında görevli veteriner hekime teslim etti. Tedavi altına alınan güvercinin, sağlığına kavuşasının ardından doğaya salınacağı belirtildi. - ÇANKIRI İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Çankırı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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