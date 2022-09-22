Yangından kaçan domuz sürüsü otel bahçesine sığındı 3. Sayfa Haberleri Yangından kaçan domuz sürüsü otel bahçesine sığındı Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını yaban hayvanlarını da olumsuz etkilerken, alevlerden kaçtığı tahmin edilen domuz sürüsü bir otelin bahçesine sığındı. Yangından kaçan domuz sürüsü otel bahçesine sığındı MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangını yaban hayvanlarını da olumsuz etkilerken, alevlerden kaçtığı tahmin edilen domuz sürüsü bir otelin bahçesine sığındı. Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde başlayan orman yangını geniş bir alana yayıldı. Şiddetli rüzgar ile birlikte alevler gece boyunca etkisini devam ettirdi. Sabah saatlerinde başlayan hava müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Alevlerden kaçtığı düşünülen domuz sürüsü bölgedeki bir otelin bahçesine sığındı. Domuz sürüsü otel personeli tarafından verilen yiyecekleri yiyerek karınlarını doyurdu. Otel bahçesine gelen domuzlar bir süre sonra bölgeden ayrıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Kurt Marmaris Muğla 3. Sayfa Yerel Haberler

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