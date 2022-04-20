Son dakika haberi | Yangında ev kullanılmaz hale geldi

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Karadon Beldesinde iki katlı bir binanın en üst katından çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın saat: 6: 30'da Kilimli İlçesi Karadon Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre iki katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların biranda yükselmesi nedeniyle hemen, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, ev kullanılmaz hale geldi. Öte yandan yangının elektrik kontağından çıktığı iddia edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa