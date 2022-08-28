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Yalova haberi: Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Yalova haberine göre Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybettiYALOVA Yalova'da meydana gelen kazada tırın altında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Yalova'da tırın altında kalan yaşlı kadın yaşam savaşını kaybetti

YALOVA Yalova'da meydana gelen kazada tırın altında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 25 ağustosta Yalova merkez Dörtyol mevkiinde yolun karşına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Ayser Aklıbaşında'daya zincir markete ait tır çarptı. Kazada tırın altında kalan yaşlı kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından sedyeye koyulan ambulansa taşındı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadın ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aklıbaşında hastanede verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - 3. Sayfa

Yalova 3. Sayfa Haberler

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