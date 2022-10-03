Son dakika haberi! Yalova'da kamyonet takla attı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika 3. sayfa haberine göre Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yalova- Armutlu kara yolu Çalıca mevkiinde Erhan Acaroğlu idaresindeki 77 ABC 971 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araç sürücüsü ile Avni Karaca ve Meryem Acaroğlu yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemeleri sürüyor. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çınarcık Armutlu Yalova 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! Yalova'da kamyonet takla attı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.