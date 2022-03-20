Son dakika haberi! Yalova'da asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Yalova'da asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi! Yalova'da asma tavanda sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Son dakika haberler: Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (İHA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir fabrikanın asma tavanında sıkışan 2 yavru Kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir fabrikanın asma tavanından kedi sesleri duyan çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Fabrikaya gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, önce kedilerin yerlerini tespit etti. Ardından bölgedeki ahşap duvarı kıran ekipler, 2 yavru kediyi bulundukları alandan çıkardı. Çevrede anne kediyi bulamayan ekipler 2 yavruyu Çiftlikköy Belediyesi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiftlikköy, İtfaiye, Yalova, kedi, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title