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Son dakika haber: Yakıt tankı patladı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Yakıt tankı patladı: 4 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yakıt tankı patladı.

Yakıt tankı patladı: 4 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde yakıt tankı patladı. Patlamada 4 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yakıt tankeri patladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan E.G., H.E., İ.Ü. ve O.Y.'yi ambulanslarla hastaneye sevk etti. Patlamanın etkisiyle iş yerinin camları kırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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