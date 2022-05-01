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Son dakika haberi... Viranşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Viranşehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan kavgada 31 yaşındaki Naif Kuşçu ağır yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlatılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Viranşehir, Şanlıurfa, Polis, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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