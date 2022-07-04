Son dakika haberi... Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi... Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Virajı alamayan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Son dakika haber: Manisa'nın Demirci ilçesinde virajı alamayan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun solundaki ağaca çarparak durabildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde virajı alamayan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun solundaki ağaca çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Demirci ilçesi Mahmutlar Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, İ.D. (67) idaresindeki 45 AIE 270 plakalı otomobil virajı alamayarak yolun solundaki ağaca çarparak durabildi. Araç sürücüsü İ.D. kazadan yara almadan kurtulurken, eşi F.D. (69) yaralandı. Ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Demirci Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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