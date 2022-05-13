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Son dakika haberi: Vinçten kopan çelik profil işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Vinçten kopan çelik profil işçilerin üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Son dakika haberi: Gaziantep'te bir fabrikadaki panel inşaatında vinçten kopan çelik profillerin altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybederken, biri de ağır yaralandı.

Gaziantep'te bir fabrikadaki panel inşaatında vinçten kopan çelik profillerin altında kalan 2 işçiden biri hayatını kaybederken, biri de ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikası inşaat alanında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika panel inşaatı sırasında vincin taşıdığı çelik profiller koparak çelik montaj işçileri Kemal Çelebi ile Enes Tutar'ın üzerine düştü. Olay sonrası iki işçi ağır yaralanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İşçilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vinçten çelik profillerin altında kalan işçilerden Kemal Çelebi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer işçi Enes Tutar ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Cenaze adli tıp kurumu morguna kaldırıldı

Hayatını kaybeden talihsiz işçi Kemal Çelebi'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin, adli tıpta yapılacak işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenilirken, diğer yaralı Enes Tutar'ın durumunun da kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı vurgulandı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, Çelebi, işçi, 3. Sayfa, Haberler

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