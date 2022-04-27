Son dakika haberi | Veteriner hekimin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün mehbahanede görevli veteriner hekim Volkan Lale'nin öldürülmesine ilişkin olayda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
SORGUN, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün mehbahanede görevli veteriner hekim Volkan Lale'nin öldürülmesine ilişkin olayda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Sorgun İlçe Emniyetindeki işlemleri tamamlanan zanlılardan Y.B. (24), İ.B. (32) kardeşler ile kavgada onlara yardım ettiği iddia edilen Y.T. (36) adliyeye sevk edildi. Zanlılar, savcılık sorgulamasından sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - YOZGAT
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa