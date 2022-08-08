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Son dakika haberi: Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme

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Son dakika haberi: Van polisinden boğulmalara karşı bilgilendirme

Edinilen son dakika haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından boğulma tehlikesi ve akıntıdan kurtulma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından boğulma tehlikesi ve akıntıdan kurtulma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Sualtı Grup Amirliği görevlileri tarafından; merkez ilçelerdeki çeşitli alanlar ile kamu kurum ve kuruluş binalarında, vatandaşlara yönelik boğulma tehlikesi ve akıntıdan kurtulma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak, konu hakkında hazırlanan afişler asıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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