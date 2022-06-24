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Son dakika haberi! Van polisinden bilgilendirme çalışması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Van polisinden bilgilendirme çalışması

Son dakika haberi... Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık başta olmak üzere bazı konularda esnaf ve vatandaşı bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık başta olmak üzere bazı konularda esnaf ve vatandaşı bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, toptancı halinde bulunan esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek; dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü de dağıttı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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