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Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı Van ve Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

VAN - Van ve Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan müşterek çalışmalar neticesinde; 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım/Yataklık Etmek suçlarından Van merkezli ve Şırnak'ta operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda; 191 bin 300 TL para (poşete sarılı vaziyette), 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 43 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 3 adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerden oluşan bez parçası, 11 adet tam altın, 22 adet cep telefonu, 21 adet sim kart ve 6 adet hafıza kartı ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

Van merkezli terör operasyonu: 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kavak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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