Son dakika haberleri... Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı Son dakika haberleri... Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 16 şahıs yakalandı. Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 16 şahıs yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 16 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa PKK Van 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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