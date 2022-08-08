Son dakika haberleri... Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika haberleri... Van'da terör operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika haberleri... Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 16 şahıs yakalandı.

 - Güncelleme:

Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 16 şahıs yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Temmuz-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları bünyesinde 16 şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

PKK Van 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title