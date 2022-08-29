Son dakika haberi: Van'da terör operasyonu

Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 1, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında ise 3 şahıs olmak üzere toplam 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN