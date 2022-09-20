Son dakika haberi | Van'da PKK'ya ait sığınıkta silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK terör örgütüne ait sığınıkta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK terör örgütüne ait sığınıkta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklarda yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 2 adet şarjör ve 52 fişek ele geçirildi" denildi. - VAN