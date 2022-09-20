Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Van'da PKK'ya ait sığınıkta silah ve mühimmat ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Van'da PKK'ya ait sığınıkta silah ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK terör örgütüne ait sığınıkta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda PKK terör örgütüne ait sığınıkta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gürpınar ilçesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanılan barınak ve sığınaklarda yapılan aramalarda; 2 adet AK-47 Kalaşnikof Piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 2 adet şarjör ve 52 fişek ele geçirildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

PKK Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title