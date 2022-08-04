Son dakika haberi... Van'da odunluk yangını Son dakika haberler... Van'ın İpekyolu ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Van'ın İpekyolu ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahahallesi Gülüstan 1. Sokak'ta meydana geldi. Nusret Yılmaz isimli vatandaşın odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında; 500 kilo odun, 3 torba un, 12 adet sandalye, 3 adet masa, 3 adet halı, 3 adet yorgan, 10 adet minder, 18 litre yağ, 1 torba şeker ve 1 kutu deterjan yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İpekyolu İtfaiye Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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