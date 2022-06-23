Son dakika haberi: Van'da fırın yangını Gelen son dakika haberine göre Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir fırında çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir fırında çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Bahçıvan Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi 4. Sokak üzerindeki bir fırında meydana geldi. E.Ç. isimli şahsa ait fırında, bacadan kaynaklı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, fırında ise büyük hasar meydana geldi. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Caddesi İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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