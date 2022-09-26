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Son dakika haberi | Van'da 5 organizatör tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Van'da 5 organizatör tutuklandı

Son dakika haberine göre Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 organizatörden 5'i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 19-25 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan 7 ayrı operasyonda; 10 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 5 organizatör tutuklandı. Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca el konuldu" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Göçmen Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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