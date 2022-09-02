Son dakika haberi: Üzerinden traktör geçen 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Samsun'da üzerinden traktör geçen 2 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü. Samsun'da üzerinden traktör geçen 2 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü. Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sarıyurt Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah G. idaresindeki traktör ile geri manevra yapınca bu sırada traktörün arkasında bulunan 2 yaşındaki Melisa G. traktörün arka lastiklerinin boşluğunda kalıp ön lastiğin üzerinden geçmesi sonucu yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Melisa G. tedavi altına alındı. Baba Ünal G. "Verilmiş sadakamız varmış. Çok şükür çocuğumun durumu iyi "dedi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Üzerinden traktör geçen 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.