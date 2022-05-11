Son dakika haberi: Üzerinde ve evinde uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da üzerinde ve evinde paketler halinde metamfetamin maddesi ele geçirilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine A.S.G.'yi (31) takibe aldı. Gözaltına alınan A.S.G.'nin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda paketler içinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.S.G., "Kendim uyuşturucu kullanıyorum. Kimseye uyuşturucu satmadım. Ele geçen uyuşturucuları içmek için bulunduruyorum" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa