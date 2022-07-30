Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı Son dakika habere göre Bartın'da uyuşturucuyla yakalanan polis memuru çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bartın'da uyuşturucuyla yakalanan polis memuru çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde kent merkezine uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen bir otomobil uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde bulunan H.İ.Ö. isimli şahsın Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu anlaşılırken SİS isimli narkotik arama köpeği ile araç içinde yapılan aramalarda aracın bagaj kısmındaki bir çantanın içerisinde 460,51 gram marihuana (esrar) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçundan gözaltına alınan polis memuru çıkarıldığı Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Bartın 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Uyuşturucuyla yakalanan polis memuru tutuklandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.