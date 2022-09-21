Son dakika haberi! Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Son dakika haber: DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde yakalaması bulunan 41 kişi yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından il genelinde yapılan denetimlerde yakalaması bulunan 41 kişi yakalandı. Denetimlerde 10 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet kuru sıkı tabanca, 613 adet fişek, 1 adet cam pipo, 18 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 adet muşta, 2 adet bıçak ele geçirildi.

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 4-20 Eylül 2022 tarihleri arasında umuma açık iş yerleri ve metruk alanlarda, park/bahçeler, eğlence mekanlarında ve aranan şahıslara yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince denetim yapıldı. Yapılan uygulama ve denetimlerde 10 bin 814 şahsın sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 41 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'u tutuklandı.

Denetimde; 10 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet kuru sıkı tabanca, 613 adet fişek, 1 adet cam pipo, 18 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 adet muşta, 2 adet bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz çalışmalar sonucunda olayının şüphelileri oldukları tespit edilen 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kumar oynayan şahıslara para cezası

Polis ekiplerince yapılan umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde, bir işyerinde 6 şahsın kumar oynamakta olduğu görülmüş olup, kumar oynayan 6 şahsa 10 bin 914 TL idari işlem uygulanırken, işyeri yetkilisi hakkında kumar oynanması için yer temin etmekten adli işlem yapılmıştır.

Evde kumar oynayan 16 şahsa 29 bin 104 TL ceza

Düzce'de bir ikamette 16 şahsın kumar oynamakta olduğu tespit eden ekipler baskın yaptılar. Yapılan baskında kumar oynayan 16 şahsa 29 bin 104 TL idari işlem uygulandı. - DÜZCE