Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen H.Y.'yi gözaltına aldı. H.Y. ile birlikte 49,3 gram metamfetamin maddesi ve 9 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında şüpheli H.Y.'nin ikametinde yapılan aramada ise 5,83 gram metamfetamin maddesi, 0,4 gram esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan folyo ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan H.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title