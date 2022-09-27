Son dakika haberi... Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen H.Y.'yi gözaltına aldı. H.Y. ile birlikte 49,3 gram metamfetamin maddesi ve 9 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirildi.

Soruşturmanın devamında şüpheli H.Y.'nin ikametinde yapılan aramada ise 5,83 gram metamfetamin maddesi, 0,4 gram esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan folyo ele geçirildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan H.Y. bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN