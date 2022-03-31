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Son dakika haberi... Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.C.'yi savcının talimatı doğrultusunda yakalayarak gözaltına aldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen A.C. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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