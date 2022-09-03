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Son dakika haberi | Uyuşturucu ticareti yapan koca tutuklandı karısı adli kontrolle serbest kaldı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Uyuşturucu ticareti yapan koca tutuklandı karısı adli kontrolle serbest kaldı

Son dakika haberi... Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeleri bulundu.

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahsın evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeleri bulundu. Adliyeye sevk edilen adam tutuklanırken karısı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ikamet eden bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda eve operasyon düzenleyen ekipler 8 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 16 sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi buldu. Şüpheli şahıslardan Z.D. ve karısı M.D. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken karısı ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uşak 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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