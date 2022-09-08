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Son dakika haberi... Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu

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Son dakika haberi... Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların bulunduğu 11 adrese 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı.

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların bulunduğu 11 adrese 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları yönelik il genelinde operasyon düzenledi. 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyona 33 ekip halinde toplam 115 polis katıldı. Adreslere yapılan operasyonlarda 7 parça halinde farklı miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet fişek ve 1 adet de uyuşturucu paketlemek için kullanılan folyo ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, operasyonda yakalanan 13 kişi gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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