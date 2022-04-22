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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de jandarma ekiplerince evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında çalışmalarda çeşitli yerlerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları öğrenilen 2 kişi yakalanmıştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

"Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçu çerçevesinde adliye sevk edilen iki şüphelinin savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

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