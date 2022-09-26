Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika haberine göre Denizli'de madde kullanarak ticaretini yapan 7 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de madde kullanarak ticaretini yapan 7 tacir, çok sayıda malzeme ile yakalandıktan sonra tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için çalışma başlatıldı. 19 Eylül 2022 ve 25 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetlerde kimlikleri belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 7 tacir gözaltına alındı.

Faaliyette toplam 26,75 gram metamfetamin, 39,7 gram sentetik kannabinoid, 2.5 gram eroin, 136 gram Esrar maddesi, 3 adet sentetik ecza hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile mermileri ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 455 TL para ele geçirildi. İfadeleri sonrası adli makamlara sevk edilen 7 tacir, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güvenlik güçlerinden öğrencilere önemli bilgilendirme

Öte yandan, Pamukkale Üniversite kampüsünde, üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Narko-Nokta" faaliyetleri çerçevesinde, öğretim yılına başlayan bin 240 üniversite öğrencisine, "Uyuşturucu Madde Bağımlılığı", "Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve UYUMA ihbar programı" hakkında bilgilendirme yapıldığı açıklandı. - DENİZLİ