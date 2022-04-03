Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Adıyaman'a uyuşturucu getirdikleri esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Adıyaman'a uyuşturucu getirdikleri esnada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte dağıtılmak üzere Diyarbakır'dan uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşmış ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlemişti. Operasyonda H.K., S.T. ve D.K., isimli 3 şahsın içerisinde bulunduğu araç durdurularak aranmış ve araçta 1 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirilmişti.

Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 3 şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır, Uyuşturucu, Adıyaman, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title