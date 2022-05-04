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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda metanfetamin ile 323 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda metanfetamin ile 323 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta polis tarafından arama yapıldı. Aramada 182 gram metamfetamin maddesi, 323 adet sentetik ecza olarak adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan İ.T. ve M.A., isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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