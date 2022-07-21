Son dakika haberi... Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli tutuklandı Son dakika habere göre Karabük'te üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karabük'te üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. B.M. isimli şahsı durduran ekiplerin üzerinde yaptığı aramada 356 adet hap ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karabük 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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