Son dakika haberi | Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri M.Y'ye ait otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 34,29 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sürücü M.Y. gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli Lüleburgaz Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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