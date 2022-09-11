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Son dakika haberi: Uyuşturucu denetimlerinde silahlar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Uyuşturucu denetimlerinde silahlar ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan uyuşturucu denetimlerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yapılan uyuşturucu denetimlerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe merkezinde yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilerek durdurulan H.B., isimli şahsın aracında arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 3 adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet komando bıçağı ve 10'u kuru sıkı mermisi olmak üzere 74 adet mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerince yine aynı şahsın iş yeri ve ikametinde yapılan aramalarda ise 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet sürgü ve namlusu bulunmayan tabanca gövdesi, 1 adet tek kırma av tüfeği, 14 adet tabanca mermisi, 1 adet komando bıçağı ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler polis ekiplerince muhafaza altına alınırken H.B., isimli şahıs ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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