Son dakika: Ürdün'deki tank patlamasında can kaybı 10'a yükseldi

Ürdün'ün liman kenti Akabe'de zehirli gaz dolu tankın patlaması sonucu meydana gelen kazada can kaybı 10'a, yaralı sayısı ise 251'e yükseldi.

Ürdün'ün Akabe kentindeki limanda nakliye sırasında zehirli gazla dolu tankın düşerek patlaması sonucu meydana gelen kazada can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Kamu Güvenliği Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada can kaybının 10'a, yaralı sayısının ise 251'e yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, yaralıların hastanelere tahliye edildiği ve bölgenin güvenlik çemberine alındığı ifade edilerek, uzmanların bölgede olduğu belirtildi. Açıklamada, patlamanın yaşandığı tankın içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Yerel bir sağlık yetkilisi olan Dr. Jamal Obeidat, bölge halkından evlerinde kalmaları çağrısında bulunarak, pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmalarını istedi. Patlamanın yaşandığı limana en yakın yerleşim bölgesinin 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa