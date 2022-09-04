Çocuklarını bekleyen kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından demir sopayla böyle darp edildi Ümraniye'de 36 yaşındaki Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafından demir sopayla darp edildi.

Çocuklarını bekleyen kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından demir sopayla böyle darp edildi

İSTANBUL - Ümraniye'de 36 yaşındaki Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafından demir sopayla darp edildi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Temmuz'da Ümraniye Esenkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 2 çocuk annesi olan 36 yaşındaki Funda Altınyay, boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay tarafından takip ediliyordu. Çocuklarını kursa bırakan anne Altınyay, çocuklarının kurstan çıkmalarını beklediği sırada yanına gelen bir kişi ile selamlaştı. Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay, bir erkekle selamlaştığını gördükleri Funda Altınyay'a demir sopa ile saldırdı. Kadını darbeden iki kardeş, ardından konuştuğu Ö.Ş.'ye de saldırdı.

Kadına demirle saldırı anları kamerada

Ferit Altınyay ve kardeşi Yusuf Altınyay'ın 36 yaşındaki Funda Altınyay'a demir sopayla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Funda Altınyay'ın biriyle konuştuğu, ardından koşarak gelen iki kardeşten birinin demir sopayla kadına saldırdığı, vatandaşların ise araya girdiği görülüyor.