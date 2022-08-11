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Son dakika haberi | Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

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Son dakika haberi | Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın

Son dakika haberler... Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan son anda söndürüldü.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerindeki çalılık alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan son anda söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uludağ'ın eteklerinde bulunan çalılık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ormandan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri, arazözler sevk edilirken bir yangın söndürme helikopteri de havalandı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Alevlerin ormana sıçramaması büyük bir faciayı önledi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Uludağ Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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