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Son dakika haberi... Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Son dakika haberi... Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberlerine göre Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde başlayan yangın ekiplerin başarılı müdahalesiyle başlamadan söndürüldü.

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde başlayan yangın ekiplerin başarılı müdahalesiyle başlamadan söndürüldü.

Osmangazi ilçesi İnkaya köyü civarında sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının çıktığı bölgeye hareket etti. Yangına havadan ve karadan müdahale eden ekipler yangın büyümeden kısa içinde söndürdü. Yangında 4 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter görev aldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Uludağ Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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