Son dakika haberi | Ukraynalı modelin ölümü davasında savcı tahliye istedi, mahkeme reddetti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı Burak Ercan'ın yargılandığı davada savcı tahliye kararı verilmesini istedi. Mahkeme, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan erkek arkadaşı Burak Ercan'ın, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Burak Ercan cezaevinden getirilirken, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.

"BAYAN ŞAHSIN KENDİSİNİ BALKONDAN ATTIĞINI SÖYLEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sitenin güvenlik görevlisi M.Y., "Olayın olduğu gün gece görevinde ben vardım. Sanığın üst komşusu tarafından güvenlik noktası arandı. Balkondan birinin düştüğünü söylediler. Ben bunun üzerine koşar adımlarla olay yerine gittim. Bayan şahıs yerde yatıyordu. Başında da Burak bey vardı. Ne olduğunu sorduğumda Burak bey bana, bayan şahsın kendisini balkondan attığını söyledi. Sonra Burak Bey'e morali bozulmasın diye geri durmasını söyleyerek ambulans ve polisi aradım" dedi.

Olay günü siteye geldiklerinde aralarında herhangi bir tartışmaya şahit olmadığını anlatan tanık M.Y., "Zaten taksinin içerisindeydiler. Ölen bayan şahsı bir kez site içerisinde köpek gezdirirken görmüştüm. Bana gösterdiğiniz köpeğe benziyordu. Ölen bayan şahıs benden cüsseliydi. Bence balkondan Burak beyin çekebileceği kadar zayıf biri değildi" dedi. Tanıklardan S.Ö. ise, olay gecesi birlikte yemek yediklerini, yemek sırasında maktul ile sanık arasında ufak tefek tartışma olduğunu, sonrasında barıştıklarını anlatarak, "Genel olarak ilişkileri iyiydi" diye konuştu.

SAVCI TAHLİYE İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı, maktulün otopsi raporunda belirtilen yaralanma şeklinde bulguların hepsinin yüksekten düşme sonucunda mı oluştuğu, yoksa sanık ya da başkasının darp etmesi nedeniyle mi oluştuğuna dair Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasını istedi. Sanık Burak Ercan'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olmasını göz önünde bulunduran savcı, sanığın tahliyesini talep etti.

"DAHA ÖNCE DE BALKONDAN ATLAMA GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU"

Sanık Burak Ercan, "Maktul daha öncesinde de kaldığımız bir otelde balkondan atlama girişiminde bulunmuştu. Ben kendisini çekerek buna engel oldum" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, olaya ilişkin video görüntülerinde yer alan köpek ile sanığa ait olduğu iddia edilen köpeğin aynı olup olmadığının tespiti için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Sanık Burak Ercan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanığa atılı suç için öngörülen cezanın alt ve üst haddini gerekçe gösteren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

(Gamze Çevrim - İHA)