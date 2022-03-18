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Son dakika haberi! Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti

Son dakika haberler... Ukrayna askerleri, tanksavar füzesi Stugna-P ile Rus ordusuna ait askeri araçları imha etti.

Ukrayna askerleri, tanksavar füzesi Stugna-P ile Rus ordusuna ait askeri araçları imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 23. güne girildi. Ukrayna askerleri tanksavar füzesi Stugna-P kullanarak Rus ordusuna ait askeri araçları vurdu. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Haberler

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