Son dakika haberi! Ukrayna ordusu Rus askeri araçlarını imha etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Ukrayna askerleri, tanksavar füzesi Stugna-P ile Rus ordusuna ait askeri araçları imha etti.
Ukrayna askerleri, tanksavar füzesi Stugna-P ile Rus ordusuna ait askeri araçları imha etti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 23. güne girildi. Ukrayna askerleri tanksavar füzesi Stugna-P kullanarak Rus ordusuna ait askeri araçları vurdu. - KİEV
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