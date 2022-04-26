Son dakika... Uçak kazasında sokakta olan Sultan Kaya: "Pilotlar önüme düştü"

Uçak kazasında sokakta olan Sultan Kaya: "Pilotlar önüme düştü"

BURSA - Bursa'da dün yaşanan uçak kazası anında sokakta olan Sultan Kaya, "Pilotlar önüme düştü" dedi.

Kaza yaşanmadan kısa süre önce torunlarına bakmak için dışarıya çıktığını anlatan Sultan Kaya, "Torunlara baktığım esnada bir ses duydum. Önüme baktım, ölen pilotlar düştü. Orada da telefonda kızımla konuşuyordum. Bağırarak, 'İki adamı öldürdüler aşağı attılar' dedim. Ben başımı kaldırıp baktığımda çatı üzerime geldi. Uçağın parçası çatıya düşmüştü. Bir parçada aracın üstüne düştü sonra alev aldı. Yere düşen pilotlarda tepki yoktu. Bizim çocuklardan başka kimse dışarıda değildi. Benim çocukları kucaklayıp içeri koşunda alevler çoğaldı" diye konuştu.

"Patlama vardı, alevler vardı, yakıt döküldü" diyerek konuşmasını sürdüren Sultan Kaya, "Mahalle kıyamet yeri gibi oldu. Ben ilk önce ölen pilotları gördüm, sonra kafamı kaldırınca sesi duydum ve olayı gördüm. Pilotlarda hareket olsa ben müdahale edecektim. Allah kimsenin başına vermesin. Bende 3 yaşındaki torunum ile saniyelerle kurtuldum" ifadelerini kullandı.