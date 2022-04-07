Son dakika haberi... Tuzla'da bina sakinlerini canından bezdiren kadının evinde yangın çıktı, komşuları isyan etti

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Tuzla'da daha önce sürekli tartışma yaşadığı apartman sakinleri ile davalık olan kadının evinde, bu gece sahur vaktinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Daha önce de apartman sakinleri ile yaşadığı sorunlar ile gündeme gelen kadının komşuları, yangın esnasında yaşananları anlatarak duruma isyan etti.

Yangın, saat 04.00 sıralarında İstanbul Tuzla'da özel bir sitede gerçekleşti. Nedeni tam olarak bilinmeyen yangında iddialara göre, tüm bina kısa sürede dumanlar altına kaldı. Site sakinlerinin fark etmesiyle itfaiyeye haberedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının etkisiyle dumandan 2'si çocuk 5 kişi etkilendi.

Öte yandan evinde yangın çıkan D.Ç., apartman sakinlerine sözlü ve fiziki saldırılarda bulunduğu iddiası ile hakkında şikayette bulunulmuş ve olay yaklaşık 2 hafta önce basına yansımıştı.

Komşular isyan etti

Gece vakti apartmanda çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri isyan etti. Apartman sakinleri, apartmanın korkulu rüyası olan D.Ç.'nin yangına sebep olduğunu iddia ederek olayla ilgili önlem alınmasını talep etti.

"'Evini yakacak' demiştim, kadın dediğini yaptı"

Apartman sakini Hasan Durmuş, "Daha önce de sorunlar yaşamıştık. Kadın dediğini yaptı. Benim çocuğumun odası uyandığımda duman altındaydı. Komşum beni uyandırmasa çocuğum belki de ölmüş olacaktı. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ne olması bekleniyor bilmiyorum. Çözüm istiyoruz, burada biri öldükten sonra mı bu kadını buradan çıkartacaklar bilmiyorum. Ev sahibine söylemiştim 'evini yakacak' diye, kadın dediğini yaptı. Koruma talep ettik adli işlemler devam ediyor "dedi.

"Beni televizyona verdiniz, yüzünüze kezzap atıp yakarım"

Apartman sakini Sena Akıncı," Önceki olaydan dolayı kendisi sürekli beni ve kız kardeşimi tehdit etmeye başladı. Benimle ilgili röportaj yaptınız beni televizyona ifşa ettiniz diye beni ve kız kardeşimi sıkıştırıyordu. Bergen üzerinden gönderme yaparak kız kardeşim ve benim yüzümüze kezzap atmakla bizi tehdit etti. Bu evi yakarım gene buradan çıkmam diyordu, dediğini yaptı. Bu durumun bir tık ötesi yüzümüze kezzap atılıp yakılması. Apartmanda korku içinde yaşıyorum. Artık bir şeylerin yapılmasını istiyorum, ben yüzümden olmak istemiyorum. Apartmana girip çıkarken korku içinde girip çıkıyoruz. Yetkililerden yardım istiyorum" şeklinde konuştu.

"Gece sahura kalkmamış olsaydık bu kadın apartmandaki herkesi yakmış olacaktı"

Apartman sakini Yasin Öz," Biz daha önce bu kadından şikayetçi olduk. Gitmediğimiz makam vermediğimiz dilekçe kalmadı. Fakat bir çözüm bulamadık. Kadın dediğini yaptı, yakarım bu apartmanı diyordu yaktı. Daha önce güvenlik amaçlı kamera taktırmıştık, kameraları kırdı. Kapılarımızı boyadı. Gece sahura kalkmamış olsaydık bu kadın apartmandaki herkesi yakmış olacaktı. Benim eşim dumandan dolayı zehirlendi. Evde 2 tane çocuğum var korkudan okula gidemiyorlar. Ev hayatımız iş hayatımız bozuldu çocuklar kadını görünce korkudan kucaklarımıza atlıyor. Burada bu sorunun düzeltilmesi için nasıl bir şey olması bekleniyor bilmiyorum. Burada bir cinayet mi çıkması lazım bu apartmanda oturan herkes hem maddi hem manevi yönden mağdur. Biz bir an önce bu durumdan kurtulmak ve mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yetkililerden bir an önce bu kadını buradan almasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL